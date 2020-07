Nuovi focolai di coronavirus tra macelli e salumifici: 68 positivi in Lombardia

Nessuno è in condizioni preoccupanti, ma focolai di coronavirus si sono manifestati negli ultimi giorni in una specifica area del Mantovano. L’ultimo ha riguardato un salumificio di Viadana: in tutto cinque le attività produttive in cui si è sviluppato il contagio (considerando anche una nella vicina Dosolo), tra macelli e salumifici: 68 dipendenti positivi complessivamente negli ultimi dieci giorni. Due uomini sono ricoverati in ospedale.

I fatti. L'ultima segnalazione dell'Ats Valpadana arriva da un salumificio sempre di Viadana, dove sabato le squadre Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) sono intervenute per sottoporre a tampone 26 dipendenti, dopo che uno di loro era stato ricoverato in ospedale con febbre alta. L'esito dello screening ha consentito di scoprire 5 positivi, tra cui 3 dipendenti di una cooperativa che lavorano nel salumificio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Salgono come detto così a 68 i lavoratori (non tutti residenti nel Mantovano), perlopiù asintomatici o paucisintomatici, risultati contagiati nei 5 macelli L’Ats ha predisposto ieri la chiusura del macello per la sanificazione.