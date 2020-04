In un mese perde madre e fratello, lui col coronavirus resta senza cibo a casa: ci pensano i carabinieri

Un uomo di 51 anni ha perso un mese fa la madre, morta per cause naturali. Dieci giorni fa è poi morto di Covid-19 il fratello. Lui, positivo al coronavirus, disoccupato, dalla morte del fratello era rimasto solo in casa e ormai da giorni non riusciva a procurarsi nemmeno il cibo