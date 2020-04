Coronavirus a Napoli, nelle ultime 24 ore zero nuovi contagi e zero decessi

Per la prima volta dall'inizio dell'epidemia a Napoli non si sono registrati nuovi casi di contagio da covid-19. È quanto riportato nel resoconto giornaliero del Comune di Napoli aggiornato alle ore 11 di oggi, lunedì 20 aprile. Restano invariati quindi il numero dei casi positivi complessivamente registrati a Napoli città dall'inizio dell'emergenza, 833, e dei decessi, 52: si tratta infatti del quarto giorno consecutivo senza nuovi decessi.

Cresce inoltre il numero dei totalmente guariti, risultati cioè negativi in due test consecutivi: sono 142, con un aumento di 11 unità rispetto a ieri, mentre sono 42 i clinicamente guariti. I ricoverati in ospedale sono 153 (-1 rispetto al dato diffuso ieri alla stessa ora) di cui 12 in terapia intensiva (-1). Sono 486 le persone in isolamento domiciliare (-10).

Per cantare vittoria è ancora presto, ma indubbiamente si tratta di numeri che lasciano ben sperare. Secondo le stime dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, se le misure di contenimento venissero confermate, la Campania potrebbe arrivare a zero casi di coronavirus già il 9 maggio.





