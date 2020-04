Coronavirus, primi due tamponi negativi ma il terzo è positivo: bimba di 5 mesi ricoverata

I primi due tamponi avevano dato esito negativo: non il terzo, effettuato 10 giorni dopo. Un bimba di 5 mesi è stata ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Di Cristina a Palermo. Le condizioni della piccola, che ora è isolata in una stanza, sarebbero buone. E' stata disposta la sanificazione di tre reparti, pronto soccorso, Pediatria e Radiologia. .

In base a una prima ricostruzione, e come confermato dal direttore generale dell’Arnas Civico Roberto Colletti, la paziente era già stata ricoverata il 13 aprile. In quella stessa giornata è stato eseguito il primo tampone rinofaringeo che ha escluso la possibilità di un contagio. Quindi il trasferimento in un altro reparto. Poi il secondo tampone, anch’esso risultato negativo, così come per la madre che era stata a stretto contatto con la figlia.

Dopo circa 10 giorni di ricovero la bambina è stata dimessa ma ieri mattina è tornata al Di Cristina. Nonostante la piccola non mostrasse evidenti sintomi da contagio Covid-19, per scrupolo i medici hanno deciso di sottoporla a un terzo tampone: è risultata positiva al coronavirus pur con una bassa carica virale. Ora anche il padre della bambina dovrà essere sottoposto a tampone, così come lo saranno i medici e gli infermieri che si sono presi cura di lei in questo periodo.