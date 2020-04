Nonna Concetta a 100 anni guarisce dal coronavirus e torna a casa tra gli applausi dei medici

Una vera e propria festa per Concetta Lenzi, centenaria ricoverata per un mese al Covid Hospital del “Martino” di Messina e dimessa oggi perché ufficialmente guarita. I medici e gli infermieri che l’hanno curata l’hanno festeggiata come una di famiglia