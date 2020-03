Coronavirus, pronta la nuova terapia intensiva del San Raffaele: costruita in 8 giorni (video)

Missione compiuta. Lunedì mattina è stata ufficialmente aperta la nuova terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano, costruita da zero in soli otto giorni per rispondere all'emergenza coronavirus.

Da lunedì il nuovo reparto accoglierà i malati gravi di Covid-19. "La costruzione", si legge in una nota dell'Irccs ospedale San Raffaele, "è stata interamente finanziata con le donazioni ricevute e con la raccolta fondi lanciata dai Ferragnez su gofundme.com. Grazie ancora a Fedez e Chiara Ferragni e ai 200mila donatori che in Italia e all’estero hanno offerto il loro contributo. Grazie - proseguono dall'ospedale - anche a chi ha lavorato senza sosta per trasformare una speranza in realtà".

"Entro le prossime settimane sarà pronto anche l‘ampliamento della struttura che metterà a disposizione ulteriori posti letto per le terapie intensive", concludono dalla direzione del San Raffaele, che ha postato sui social un video in timelapse dei lavori.

Ed è a buon punto anche la realizzazione del nuovo ospedale in allestimento nei locali della Fiera di Milano che sarà pronto entro la fine della prossima settimana e diventerà un vero e proprio hub di riferimento nazionale per le cure contro il coronavirus, come annunciato su facebook da Guido Bertolaso, consulente del governatore lombardo Attilio Fontana.

"C'è un grande gioco di squadra che sta funzionando - ha detto Bertolaso - e che ci fa dire che entro la fine della prossima settimana siamo ottimisti nell'immaginare l'apertura dei primi quattro moduli di questo grande centro di rianimazione che poi andrà avanti fino ad arrivare ad oltre 250 letti".