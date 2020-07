Coronavirus, badante contagiata: ora ci sono 6 positivi, nuovo focolaio in un piccolo paese

Incubo Covid-19 in una piccola comunità del Sud Italia. Sei casi di coronavirus sono stati registrati nei giorni scorsi a Conca della Campania, piccolo comune di circa 1.200 abitanti in provincia di Caserta. Si tratterebbe dei contatti diretti di una donna proveniente dalla Moldavia che ha esercitato l'attività di badante per un nucleo di anziani: la donna, dopo essere stata soccorsa per problemi respiratori a Caianello da un mezzo del 118, è ricoverata ora presso il Covid Hospital di Maddaloni. Le sue condizioni sono in miglioramento. Due degli anziani da lei accuditi sono risultati positivi al Covid-19 e uno di questi, una donna allettata, avrebbe a sua volta contagiato alcuni parenti.

Coronavirus, sei positivi a Conca della Campania (Caserta)

Dei sei positivi, quattro sono asintomatici mentre due avrebbero accusato dei lievi sintomi nei giorni scorsi. Il sindaco di Conca della Campania, David Simone, ha disposto la messa in quarantena per un totale di quindici persone, compresi i sei positivi. Si attende ora dall'Asl di Caserta l'esito di sette tamponi eseguiti stamattina agli altri parenti venuti a contatto con i contagiati: il risultato dovrebbe arrivare tra stasera e mercoledì mattina.

Nel frattempo il sindaco di Conca della Campania ha emesso un'ordinanza con la quale ha sospeso il mercato settimanale previsto per oggi. "Stiamo monitorando in modo assiduo la situazione in collaborazione con le autorità competenti - ha detto il sindaco Simone -. Ribadisco la necessità di garantire il distanziamento sociale e utilizzare la mascherina secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il popolo di Conca della Campania vincerà anche questa battaglia. Uniti ce la faremo".

