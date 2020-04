Multato mentre va ad assistere il padre morente, sanzione annullata dopo i controlli

Sanzione annullata per un uomo multato dai carabinieri che lo avevano fermato a un controllo mentre andava ad assistere il padre in fin di vita.

Nella concitazione di mettersi in viaggio da Pietra Ligure (Savona) per raggiungere la provincia di Pavia e arrivare dal padre, l’uomo aveva dimenticato di portare con sé la documentazione necessaria. Quando i carabinieri di Santa Giulietta (Pavia) lo hanno fermato, l’uomo ha dichiarato di essere il beneficiario della legge 104 per assistere il padre malato terminale. Al momento del controllo, i militari gli hanno chiesto la documentazione ma l’automobilista ligure non è stato in grado di fornirla e a quel punto è scattata la sanzione per il mancato rispetto delle regole previste per evitare la diffusione del coronavirus.

La sanzione però non è stata notificata, in attesa del controllo che i militari hanno fatto oggi a Belgioioso (Pavia), presso l’abitazione del padre, come spiega MilanoToday. I carabinieri hanno avuto conferma dall’altro figlio che l’uomo multato stava affettivamente arrivando da Pietra Ligure per dargli il cambio nell’assistenza al genitore. La sanzione quindi è stata annullata.

Accompagnano la figlia alla visita dopo il trapianto: multati ma poi arrivano le scuse

Qualche giorno fa una uomo di Grosseto si è visto comminare dalla polizia stradale una multa di 533 euro per violazione delle disposizioni anti coronavirus, mentre stava accompagnando la figlia a una visita di controllo dopo un trapianto. In auto con lui, oltre alla bambina, c’era anche la moglie. Troppi, secondo la stradale, che ha quindi multato il capofamiglia. L’uomo aveva spiegato agli agenti che la bambina voleva avere la mamma vicino nel reparto dell’ospedale e che la donna, neopatentata, non se la sentiva di guidare e per questo era stato necessario mettersi in viaggio tutti insieme. Ventiquattrore dopo il fatto, dopo che la vicenda era finita sui giornali, la multa è stata annullata e alla famiglia sono arrivate le scuse della stradale.