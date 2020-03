Coronavirus, parroco mette la Madonna sull'Ape e benedice strade e case

Don Andrea Vena, parroco di Bibione, in provincia di Venezia, ha deciso di portare la benedizione e la preghiera in giro per e strade della sua città. Il prete ha così caricato la statua della Madonna sula sua Ape e, una volta messe a punto tutte le cautele per evitare il rischio di contagio da Covid-19, ha dato vita all'insolita, ma come dice "molto apprezzata", iniziativa pensata soprattutto per gli anziani.

"Medici, infermieri, farmacisti, vigili urbani ogni giorno per aiutare il prossimo rischiano in prima persona -spiega don Andrea - Ho pensato di portare così il conforto spirituale soprattutto ad anziani e malati che non escono più di casa".

E così ha studiato l'itinerario e si è messo a bordo di un'Ape con la statuta della Madonna. "Ad ogni spiazzo dove c'erano soprattutto anziani, tenendo la giusta distanza - spiega il sacerdote teologo - mi fermavo e insieme abbiamo recitato il Rosario. Vedere la Madonna davanti casa per molti di loro che non si muovono più per la paura del contagio è stato un conforto enorme".

L'iniziativa, se ci non ci saranno altre limitazioni dalle autorità, è destinata a ripetersi. "Non abbandono la mia gente - dice don Andrea - se non sarà possibile ripetere il Rosario in Ape farò qualche altra cosa ma la farò. C'è il rischio concreto che saltino le celebrazioni della Settimana Santa, il conforto spirituale non deve mancare. In tempo di guerra si faceva la stessa cosa".