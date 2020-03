Compleanno all'ospedale da campo: il commovente regalo dei sanitari a un malato di coronavirus

Bruno è un piacentino che si è trovato suo malgrado a festeggiare il proprio compleanno in un ospedale da campo della città emiliana. Sta combattendo la sua battaglia contro il coronavirus ma i sanitari miltari non hanno rinunciato a preparagli una sorpresa davvero toccante.

Il video raccolto da ilpiacenza racconta meglio di qualsiasi altra immagine lo sforzo, ma anche l'umanità che si respira in una Italia sofferente in lotta per strappare un sorriso in un momento drammaticamente difficile per troppi.

Quindi auguri Bruno, che il tuo sorriso possa essere di incoraggiamento per quanti stanno soffrendo. E grazie al cuore grande di questi meravigliosi eroi quotidiani.