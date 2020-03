Poliziotto positivo al coronavirus a Roma: chiuso il liceo frequentato dal figlio

Papà di uno studente positivo al coronavirus: chiuso un liceo a Pomezia, in via precauzionale. "Si comunica che è stato accertato un caso positivo al Coronavirus del padre di uno studente dell’istituto Pascal di Pomezia, attualmente ricoverato allo Spallanzani di Roma. Sono in corso gli accertamenti sui familiari. Si informa la cittadinanza che si sta predisponendo, in via precauzionale, la chiusura della scuola. Si raccomanda di evitare allarmismi. Seguiranno aggiornamenti". E' il messaggio del Comune di Pomezia, una nota diffusa anche sui social lunedì mattina.

Coronavirus, un caso a Pomezia (Roma): il Comune chiude il liceo Pascal

L'uomo è un poliziotto cinquantenne in servizio presso il commissariato Spinaceto, a pochi chilometri di distanza dal comune di Pomezia. Secondo quanto si apprende, a febbraio avrebbe ricevuto la visita di un amico dalla Lombardia e dopo qualche giorno avrebbe cominciato ad avvertire i sintomi dell'influenza. Insospettito, ha avvisato i superiori e quindi è stato sottoposto al tampone faringeo al Policlinico Gemelli, risultando positivo.

Poi è arrivato il secondo test con la conferma. "I test eseguiti durante la notte presso l'Istituto Spallanzani confermano la positività a Covid-19 di un poliziotto. Sono stati informati il Prefetto e il Questore. Ricostruiti tutti i contatti stretti e posti sotto sorveglianza sanitaria. Si conferma il link epidemiologico con la Regione Lombardia", ha dichiarato l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Per precauzione, come da prassi, l'agente è stato portato in isolamento allo Spallanzani di Roma. Gli accertamenti saranno svolti anche sui suoi familiari.

Poliziotto positivo al coronavirus a Roma

Come detto, il poliziotto è il papà di uno studente di Pomezia. La Asl di Roma 6 ha dato quindi indicazioni al Comune di procedere ad una sospensione temporanea delle attività didattiche presso il Liceo Pascal di Pomezia, frequentato dal ragazzo, al fine di completare l'indagine epidemiologica. Il poliziotto positivo al coronavirus a Roma svolge servizio in un ufficio che si occupa di pratiche di polizia giudiziaria e non ha normalmente contatti con il pubblico. I sui colleghi più stretti, due persone, sono stati già sottoposti a isolamento fiduciario domiciliare mentre è in corso la sanificazione dei luoghi al commissariato Spinaceto.