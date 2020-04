Coronavirus, "positivi e morti nella casa di riposo": la denuncia dei familiari degli anziani

Diversi casi di pazienti positivi al coronavirus e almeno sette morti sospette “in un breve arco di tempo, molto probabilmente a causa di intempestivi interventi di prevenzione”. E’ quanto denunciano i familiari degli anziani ricoverati nella casa di riposo privata “G. Sterni” di Bassano del Grappa (Vicenza), i quali, tramite il presidente del comitato ospiti Francesco Cerantola, annunciano un esposto da presentare alla Procura di Vicenza nei confronti della struttura gestita dalla Congregazione Suore della Divina Volontà.

I familiari dei pazienti ricoverati si dicono pronti a rivolgersi ai magistrati e, tramite una nota scritta, denunciano “numerosi contagi da Covid-19 da parte degli anziani ospiti e di molte unità del personale (almeno 7 decessi negli ultimi giorni, ospiti ricoverati in ospedale in gravi condizioni, una notevole percentuale di positivi rispetto ai tamponi effettuati). Tutte le richieste informative e di rispetto delle condizioni contrattuali di assistenza, reiteratamente avanzate da molti familiari, sono state disattese o eluse, al punto che nelle ultime settimane gli ospiti, causa gravi carenze organizzative, non possono neanche usufruire dei servizi psicologici e di sostegno personale e religiosi”.

Secondo quanto denunciato da Cerantola, gli stessi familiari si sarebbero già rivolti ai carabinieri, alla Curia di Vicenza, al sindaco di Bassano del Grappa e alla stessa casa di riposo, della quale avrebbero anche richiesto la rimozione del direttore. Tutte richieste che, sempre secondo Cerantola, non avrebbero sortito risposta. “La locale ULSS 7, pur avendo richiesto interventi prescrittivi nei confronti della direzione della Casa di riposo non sembra né aver verificato l’effettiva idonea, e soprattutto tempestiva, attuazione. In una tale e tristemente significativa situazione di disinteresse, si preannunzia una formale denuncia dei fatti alla Procura della Repubblica di Vicenza per la verifica di eventuali estremi di reati, commissivi od omissivi, nelle condotte che all’uopo saranno specificamente e dettagliatamente ricostruite e delle relative responsabilità personali nell’eziologia dei contagi e dei decessi”.