Positivo al coronavirus, porta a spasso il cane (senza nemmeno indossare la mascherina)

Nonostante il test avesse da giorni accertato la sua positività al coronavirus, portava a spasso il cane come se niente fosse, in totale relax. E' successo sabato sera alle 20 a Lavinio, comune del litorale a sud di Roma.

I carabinieri hanno fermato l'uomo, 60 anni, romano, durante uno dei tanti normali controlli del territorio di queste ore. E' stato subito accertato come fosse sottoposto a isolamento domiciliare dal 14 marzo scorso.

Altro particolare: l'uomo non indossava nemmeno la mascherina. Per lui, di lavoro autista, la giornata è terminata con una denuncia per violazione dell'articolo 650 del decreto emanato per il contenimento del contagio oltre che per delitti colposi contro la salute pubblica.

Controlli, denunciate 11mila persone in un solo giorno

Sono state 11.068 le persone denunciate nella giornata di ieri nel corso dei controlli per l'emergenza coronavirus. Sono i dati, diffusi dal Viminale, in relazione alle attività delle Forze di polizia per il contenimento del contagio.

Le Forze di polizia hanno controllato, nella giornata di ieri e in applicazione delle misure di contenimento del contagio, 208.053 persone e 75.362 esercizi commerciali