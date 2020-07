Coronavirus, positiva ragazza di 17 anni incinta: è al settimo mese di gravidanza

Una ragazza di 17 anni, incinta al settimo mese, è risultata positiva al coronavirus durante controlli per la gravidanza. Succede a Napoli. La giovane, residente nel campo rom di Scampia, nei pressi della Circumvallazione esterna, è asintomatica: la positività al SARS-CoV-2 è emersa durante un controllo di routine visto lo stato interessante in cui versa.

Si teme un nuovo possibile focolaio, nel caso di un mancato isolamento di tutte le persone che sono entrate in contatto con la ragazza negli ultimi giorni. L'Asl Napoli 1, scrive il Mattino, avrebbe già effettuato accertamenti all'interno del campo rom e sono state sottoposte al tampone più di dieci persone. Numero di test che potrebbe aumentare nei prossimi giorni.

Il tampone che ha rilevato la positività della 17enne incinta era stato effettuato nell'ospedale Moscati di Aversa, in seguito la ragazza è stata trasferita al Secondo Policlinico di Napoli, dove c'è un percorso nel Dipartimento Materno-Infantile dedicato proprio alle partorienti contagiate dal Sars-Cov-2, in cui la giovane potrà essere seguita adeguatamente. Il nuovo tampone due giorni fa, 13 luglio, ha confermato il contagio. La gravidanza non presenta problemi e le condizioni della ragazza non desterebbero alcuna preoccupazione.