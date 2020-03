Rifiuta il tampone per il coronavirus e il sindaco emette un'ordinanza di Tso

"Stava male ma ha detto no al tampone, per questo ho emesso un'ordinanza per eseguire un trattamento sanitario obbligatorio". A rendere noto l'episodio è stato il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli nella sua conferenza stampa per fare il punto sull'epidemia di Coronavirus. Il primo cittadino ha spiegato che in un primo momento l'uomo si sarebbe rifiutato, di fronte ai sanitari di sottoporsi all'accertamento.

"Lo abbiamo convinto a sottoporsi al test"

"Non si gioca con la salute e quest'uomo con il suo comportamento ha rischiato di mettere a repentaglio la salute di tante persone. Quindi domani mattina la polizia municipale, insieme ai sanitari, si recheranno a casa dell'uomo ed eseguiranno il tampone. Fortunatamente durante questa lunga giornata, l'uomo è stato convinto a comportarsi responsabilmente e ci ha informati che domattina si sottoporrà al test senza problemi".