"Mettiti la mascherina", poi calci e schiaffi: rissa al supermercato

Schiaffi, calci e pugni, il tutto in fila al supermercato: il motivo? Una persona priva di mascherina, uno dei dispositivi di protezione da utilizzare in questo momento di emergenza coronavirus. La rissa, ripresa da uno dei presenti, è avvenuta nella periferia di Napoli, nella zona nota come Cittadella, tra Poggioreale e Casoria.

Coronavirus, rissa in un supermercato a Napoli

Come è possibile vedere nelle immagini pubblicate sui social, la tensione è esplosa quando una delle persone in fila ha cercato di superare, non mantenendo la distanza di sicurezza. Quando qualcuno ha fatto notare il comportamento scorretto, aggiungendo che l'uomo non aveva la mascherina di protezione, si è passati dalla parole alle botte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

''Metti la mascherina o chiamo i carabinieri'', si sente nel video, prima inizino a volare calci, pugni e schiaffi, tra il panico delle altre persone presenti, che cercano in ogni modo di allontanarsi dalla zona della colluttazione. La rissa è andata avanti per diversi minuti, anche all'esterno del punto vendita. Soltanto l'intervento delle forze dell'ordine ha posto fine alla baruffa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.