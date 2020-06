Roma, caso positivo dal Bangladesh: "Era sintomatico già alla partenza"

Si è imbarcato in aereo nonostante avesse i sintomi del coronavirus. Un cittadino del Bangladesh, positivo al Covid-19, è stato stato ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma. Stando a quanto comunicato in una nota dalla Regione Lazio, l'uomo ha affermato di "essere stato sintomatico già alla partenza da Dacca". Sull’episodio è stata comunque inviata una notifica al Ministero della Salute "per le operazioni di verifica del caso".

Coronavirus a Roma, il bollettino del 22 giugno

Nel Lazio sono otto i casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Si conferma trend in calo nelle province che registrano zero casi", ha sottolineato l'assessore alla Sanità Alessio D’Amato. "Dei casi odierni due sono riferiti all’Istituto religioso Teresianum a Roma che è stato posto in sorveglianza sanitaria e dove sono stati effettuati test a tutti. Si tratta di un giardiniere (Asl Roma 1) e una suora (Asl Roma 3) – ha aggiunto D'Amato - La situazione dell’Istituto religioso è sotto controllo, ma ribadisco che devono essere rispettate le misure di contenimento disposte dalla Asl senza alcuna eccezione Nessuno può entrare o uscire senza l’autorizzazione della Asl. Nella Asl Roma 1 un infermiere positivo è riferito alla coda del focolaio del San Raffaele Pisana che raggiunge così un totale di 119 casi".

Nella Asl Roma 4 "i due casi positivi sono stati individuati in sede di pre-ospedalizzazione" e, infine, "nella Asl Roma 6 un positivo è stato individuato in sede di Pronto soccorso e trasferito poi al Policlinico Umberto I".