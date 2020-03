Coronavirus, primo caso di guarito a domicilio a Roma

Primo caso di guarito a domicilio a Roma. Lo segnala l'assessorato alla Salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio sui social, riportando i dati dell'Asl Roma 1.

"Si tratta di una donna negativizzata che dopo un primo ricovero allo Spallanzani era stata posta in isolamento domiciliare", sottolinea la Regione Lazio. Nell'Asl Roma 1 non c'è nessun nuovo caso positivo e sono 362 le persone in sorveglianza domiciliare, mentre sono 6 quelli che l'hanno conclusa. Da martedì 17 marzo saranno operativi 8 posti in più di pneumologia nell'azienda sanitaria.

Un quadro che racconta anche storie positive come quella di ieri del primo caso clinicamente guarito al Policlinico Umberto I. La paziente, 61enne, era risultata positiva il giorno 3 marzo dopo aver manifestato sintomi respiratori mentre si trovava già ricoverata. Il 4 marzo era stata trasferita presso il reparto di Malattie Infettive, sui letti a pressione negativa dedicati al COVID-19.

Sottoposta ai protocolli sperimentali di terapia antivirale e di supporto, è stata dichiarata ieri clinicamente guarita.