Giorgio e Valentina, morti per il coronavirus dopo 55 anni di matrimonio

Una vita intera passata insieme. Giorgio Tolomeo, 82 anni, e Valentina Cirocco, di 76, si sono spenti a poche ore di distanza. Anche l’ultimo viaggio lo hanno fatto fianco a fianco, nella stessa stanza d’ospedale, dove erano ricoverati dopo aver contratto il coronavirus.

Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni, la città in cui la coppia viveva da sempre, li ha voluti ricordare con un commosso post su facebook: "Giorgio Tolomeo e Valentina erano sposati da 55 anni e da sempre vivevano a Sesto San Giovanni. Si sono ammalati di coronavirus, hanno anche diviso la stessa stanza d’ospedale e sono morti a distanza di un giorno l’uno con l’altra - ha raccontato il primo cittadino -. Le mie più sentite e sincere condoglianze alla famiglia e ai tutti i loro cari. Riposate in pace".

Giorgio e Valentina erano finiti insieme al Bassini di Cinisello ed erano stati messi nella stessa stanza. Poi, il quadro clinico di lui si è fatto più grave ed era stato trasferito nel reparto di cardiologia sub intensiva. "La sera prima avevo sentito mia mamma. Era stanca, ma nonostante il suo quadro clinico difficile, il virus non sembrava essere così allarmante. Invece, è mancato mio padre e la mattina dopo l’ha seguito anche lei" ha raccontato il figlio della coppia al quotidiano Il Giorno. "Mia mamma ancora non sapeva di papà. È come se lui l’avesse chiamata".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.