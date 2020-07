Coronavirus, padre di famiglia torna a casa dopo quattro mesi di ospedale: “Sono stato miracolato”

Ha passato circa quattro mesi in ospedale, di cui due in terapia intensiva, ma finalmente Emanuele Biella è tornato a casa a Sotto il Monte, provincia di Bergamo. Ad attenderlo la moglie e i figli.

I primi sintomi per il 49enne sono iniziati a metà marzo, nel periodo più difficile e intenso dell’epidemia che ha colpito l’Italia e soprattutto la Lombardia, come racconta BresciaToday.

Coronavirus, quattro mesi in ospedale per Emanuele

Con la febbre a 39, Emanuele è stato ricoverato in ospedale e trasferito in terapia intensiva all’ospedale San Gerardo di Monza.

Due mesi dopo, il 17 maggio, Emanuele ha potuto finalmente lasciare il reparto ma per lui non era ancora finita: fuori dalla rianimazione, per lui si sono aperte le porte di un reparto covid per malati non acuti, dove è rimasto ancora per qualche settimana fino a quando non è stato trasferito all’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù.

Lì è iniziato per lui il percorso di riabilitazione, finché non è stato dichiarato guarito e non è potuto tornato a casa dai suoi. Il virus, oltre ai polmoni, gli aveva danneggiato anche altri organi.

"Posso dire che sono stato miracolato"

Il ritorno a casa di Emanuele è stato accolto festosamente non solo dalla sua famiglia ma anche da tanti suoi amici e conoscenti. Fuori dalla carrozzeria che gestisce a Carvico sono stati appesi striscioni e scritte: “Bentornato ragazzo”.

“Ho lottato con tutte le mie forze per poter riabbracciare i miei cari. Posso dire che sono stato miracolato. Un po’ di tempo per recuperare le forze, alcuni giorni di vacanza in camper con la famiglia poi riprenderò la mia attività di carrozziere a Carvico”, ha raccontato Emanuele all’Eco di Bergamo.