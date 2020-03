Coda infinita in autostrada: gli effetti dei controlli anti-coronavirus

Una distesa di camion e macchine in coda lungo le tre corsie dell'Autostrada A4, tra Milano e Bergamo, all'altezza dello svincolo per la Teem.

Scene da esodo quelle registrate mercoledì 25 marzo a causa dei controlli della polizia stradale. Come già successo in altre città d'Italia le forze di pubblica sicurezza hanno deviato il traffico verso un'area di servizio altezza Cavenago e Cambiago, per verificare che gli automobilisti stessero rispettando le disposizioni messe in campo per contrastare il propagarsi dei contagi del coronavirus.

Il controllo non riguarda i camion che però, inevitabilmente, restano 'incastrati'.

È​ disponibile on line il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti, modificato sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal dpcm 22 marzo 2020: ecco il modello di autodichiarazione aggiornato. L'autocertificazione deve essere cartacea, per chi non potesse stamparla è consentito di scriverla a penna.

La Polizia inoltre ricorda che l'autocertificazione può essere compilata anche al momento del controllo.