Coronavirus, festa in corsia per i 56 anni di matrimonio: "Tanta umanità, grazie a tutti"

Piccoli gesti che significano tanto, tutto in tempi così difficili. Grazie all'attenzione e all'amore degli infermieri e dei dottori Maria e Umberto hanno festeggiato il loro 56esimo anniversario di matrimonio in corsia. Hanno entrambi il coronavirus. La coppia è ricoverata a Vische (Torino) presso il reparto covid bassa intensità dell'Amedeo di Savoia-Biraghi. Lo scorso 5 aprile scorso era la data del loro anniversario di matrimonio, un giorno importante.

Gli infermieri e i medici dell'ospedale hanno deciso di fare loro una sorpresa organizzando una piccola festicciola, in totale sicurezza, in corsia. "Una cosa così non me la sarei mai aspettata", scrive Umberto in una lettera, "Si vede che c'è ancora tanta umanità. Questo è stato il più bell'anniversario passato insieme. Grazie a tutti per questo regalo, il più bello della mia vita, anche in un momento brutto come questo".

Video: Urso/TorinoToday