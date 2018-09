Corre completamente nuda in strada, poi salta a bordo dell'auto della polizia

Una ragazza ha attratto l'attenzione di numerosi frequentatori della 'movida' Torinese correndo nuda in strada. La giovanissima descritta dai testimoni "come fuori di sé" ha dato in escandescenza nella serata tra venerdì e sabato per le strade del popolare quartiere di San Salvario.

Come scrive TorinoToday all'inizio in molti hanno pensato che stesse fuggendo da un tentativo di stupro, ma in realtà ben presto ci si è resi conto che era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

La ragazza a un certo punto ha visto una volante della polizia, all'incrocio tra via Berthollet e via Belfiore, e, proprio mentre gli agenti la stavano cercando, vi è salita a bordo. A quel punto i poliziotti sono riusciti a bloccarla, con l'aiuto dei sanitari di due ambulanze arrivate sul posto.