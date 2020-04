Scene surreali a Pasqua: residenti filmano una corsa di cavalli dalle finestre

Una corsa clandestina di cavalli organizzata alla luce del giorno, tra l’incredulità dei residenti che dalle finestre delle proprie abitazioni hanno filmato la singolare competizione. Succede a Sora, nel Frusinate dove nel pomeriggio di Pasqua quattro persone sono state denunciate dai carabinieri per "interruzione di pubblico servizio, maltrattamento di animali e organizzazione di competizioni non autorizzate tra animali che possono mettere in pericolo l'integrità fisica in concorso tra loro".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si tratta di alcuni componenti di una famiglia rom residente proprio a Sora. I due fantini dovranno pagare una multa di quasi duecento euro per competizione sportiva su strada senza autorizzazione, oltre alla sanzione per manifestazione non autorizzata. A scortare i due 'fantini' c'erano anche quattro auto che sono state poi sequestrate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.