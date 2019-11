Studente attraversa i binari: travolto dal treno

Uno studente di 18 anni è stato travolto stamattina da un treno alla stazione di Costa Masnaga (Lecco) ed è rimasto gravemente ferito. La linea Lecco-Molteno-Monza-Milano è stata interrotta. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e l'elisoccorso dalla centrale operativa di Bergamo.

Attraversa binari, studente travolto dal treno a Costa Masnaga (Lecco)

In base alle prime informazioni il giovane avrebbe attraversato i binari nel tentativo di non perdere il treno, quando è stato urtato dal convoglio in partenza dalla stazione di Costa Masnaga. L'incidente è accaduto pochi minuti prima delle 7.40, come riferito dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni del 18enne sono subito apparse gravissime, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze e l'elisoccorso.

Incidente stazione Costa Masnaga, studente in elisoccorso al Niguarda

Il giovane, estratto dai vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda (Milano). L'esatta dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della Polfer.