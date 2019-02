Strage di sciatori, trovati tre corpi senza vita sotto la valanga: si cerca quarto disperso

Tre corpi senza vita ritrovati dai soccorritori: si cerca un quarto sciatore. I quattro sciatori erano stati travolti e sepolti sotto una valanga in Val Veny, nella zona del canale degli Spagnoli. Si tratta di due britannici e due francesi. Erano dispersi da ieri a Courmayeur, in Valle d'Aosta. Le operazioni di recupero delle salme, a cui partecipano Soccorso alpino, Guardia di finanza e unità cinofile, sono molto difficili per il rischio di ulteriori distacchi di slavine.

Sciatori morti in Valle d'Aosta: sepolti da valanga Courmayeur

I corpi sono stati individuati durante un sorvolo in elicottero e con l'impiego del "Recco", uno strumento in grado di captare segnali radio e telefonia. Da ieri pomeriggio, a causa del buio e del rischio di distacco di neve nella parte alta del Canale, le ricerche a terra erano state sospese. L'allarme era scattato qualche ora prima, quando gli sciatori non avevano fatto ritorno.

Ricerche e recupero free riders travolti ieri da una #valanga in fuoripista a @CourmayeurMontB. Operano sul posto guide tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e sagf @GDF e unità cinofile. 3 corpi individuati @RaiNews @TgrRai pic.twitter.com/PxGzwfdLK6 — Tgr Rai VdA (@tgrvda) 4 febbraio 2019

Andrea Poggi, morto travolto da valanga fuoripista

E' stata una domenica tragica in montagna, la prima di febbraio 2019: sempre in Val d'Aosta, un escursionista milanese, Andrea Poggi, 44 anni, ha perso la vita, travolto da una valanga, mentre sciava fuoripista con due amici.