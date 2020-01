Un cranio e delle ossa nel bagaglio di una passeggera: shock in aeroporto a Malpensa

Macabro rinvenimento all'aeroporto di Malpensa. I militari della Guardia di Finanza in servizio all'aeroporto hanno ritrovato nella valigia di una passeggera in arrivo da Cuba un cranio e un centinaio di frammenti ossei. I fatti risalgono allo scorso ottobre ma la notizia è trapelata solo nei giorni scorsi mentre sul caso è stata aperta un'indagine e sta procedendo la Procura di Busto Arsizio con il pm Massimo De Filippo, come confermato a MilanoToday dall'ufficio del procuratore.

La donna ha spiegato ai finanzieri che si trattava di resti di scimpanzé ma i militari hanno fotografato subito i resti per una consulenza immediata degli esperti del dipartimento di scienze biomediche dell'Univeristà di Milano. Un primo responso ha ravvisato una certa "compatibilità con l'essere umano", ma soltanto le analisi istologiche biomolecolari potranno determinare l'esatta origine dei resti e poi gli inquirenti dovranno stabilire se siano componenti di un unico corpo o se abbiano un dna diverso.

Se si trattassero di ossa di scimpanzé, come dichiarato, la cittadina cubana potrebbe comunque esserne chiamata a rispondere, dal momento che è illegale importate animali (vivi o morti) senza i necessari permessi.