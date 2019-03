Lancia passeggino contro il compagno: ferito figlio di un anno

Una lite è scoppiata in centro a Cremona tra un uomo e una donna. A un certo punto la donna ha scaraventato contro l'uomo il passeggino sul quale si trovava il loro figlio di un anno. Il piccolo ha battuto la testa a terra ed è stato immediatamente ricoverato in ospedale con un trauma cranico. Non è in pericolo di vita.

Cremona: lancia il passeggino contro il compagno, ferito il figlio

Tutto è successo sotto gli occhi dei passanti nella centrale piazza Marconi, le conseguenze della caduta sarebbero potute essere ben peggiori. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono accorsi anche alcuni agenti della polizia locale. I vigili urbani hanno identificato la coppia - si tratterebbe di due conviventi italiani - e aperto un fascicolo di indagine con l’ipotesi di maltrattamento.