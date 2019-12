Cristian Farris, task force per le ricerche: nessuna traccia e nuove ipotesi

E' entrata in azione una vera e propria task force per cercare Cristian Farris, il giovane di 27 anni svanito nel nulla a Orroli la sera dello scorso 21 ottobre. Forze dell'ordine, Vigili del fuoco e Protezione civile da ieri al lavoro nelle campagne tra Orroli e Escalaplano, nel sud Sardegna, per le ricerche del calzolaio. Le indagini sono coperte del massimo riserbo, la Procura di Cagliari ha da tempo aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di omicidio.

Cristian Farris, task force in azione per le ricerche

Le ricerche sono terminate con il calare del buio, riprenderanno oggi. I carabinieri della compagnia di Isili con i militari rocciatori di Cagliari e Nuoro, gli uomini della Protezione civile e diverse squadre specializzate di vigili del fuoco hanno scandagliato una zona circoscritta e molto impervia lontana dal piccolo paese. Per adesso nessuna traccia.

Scomparsa Cristian Farris: ipotesi e nuove piste

L'intera vicenda ha assunto sin dal primo istante i contorni del giallo. Una pista, riportata dalla stampa locale nelle scorse ore, riguarda un presunto credito di Farris con alcune persone: in questo contesto potrebbe essere maturata la scomparsa di Cristian Farris.

Una seconda ipotesi, riportata dall'Unione Sarda, è quella di una vendetta perché Farris potrebbe aver avuto un alterco con il presunto responsabile del furto di alcuni attrezzi da lavoro nel suo ovile. Solo ipotesi.

Il furgone bruciato di Farris era stato trovato bruciato nelle campagne di Escalaplano il giorno seguente alla scomparsa. Per la famiglia sono lunghi giorni di angoscia. Nessuno ha mai creduto, sin dal primo momento, alla sparizione volontaria di Cristian Farris.