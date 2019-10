Cristian, il giallo è sempre più fitto: nessuna traccia del giovane scomparso

Nonostante il gran dispiegamento di forze non è stata trovata la minima traccia di Cristian Farris, il calzolaio di 27 anni di Orroli scomparso nel paese del Sarcidano da lunedì sera. Le ricerche nelle campagne fra Orroli ed Escalaplano si sono concentrate nella zona in cui era stato trovato, bruciato, il suo furgone. Carabinieri, forestali, protezione civile, unità cinofila hanno operato a terra, mentre i sommozzatori hanno cercato nel corso del fiume, alimentato dalla diga del Flumendosa. Invano.

"Chi ha incontrato Cristian Farris?"

"Non c'è passato qui Cristian, me lo sento - diceva il giorno dopo la scomparsa a Videolina/Unione Sarda la madre di Farris dal luogo del ritrovamento del mezzo bruciato -. È successa qualche altra cosa in qualche altro posto. Gli hanno bruciato la macchina ma perché? Con chi si è incontrato? Se aveva qualche appuntamento, chi lo ha visto non può lasciarmi così. Mio figlio si è incontrato con qualcuno, e questo qualcuno deve dirmi dove è Cristian. Ho paura, perché c'è tanta gente invidiosa. Se qualcuno sa qualcosa lo dica subito, a noi o ai carabinieri".

Chiunque abbia informazioni utili chiami i carabinieri. Ci sono molti punti di domanda sulla vicenda, non si esclude al momento alcuna ipotesi.