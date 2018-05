Cristian Gennaio è scomparso nel nulla: appello sui social

Il mistero è fitto, di lui non c'è più traccia e sono ore d'ansia. E' giallo in Trentino per la scomparsa di un ragazzo di 20 anni, Cristian Gennaio.

A spiegare i fatti, la sorella Rita Gennaio che ha anche lanciato un appello su Facebook: "Pubblico la foto di mio fratello perché è da ieri che è sparito, telefono spento e niente dietro", scrive Rita, che poi aggiunge: "Vive a Massone (frazione di Arco di Trento, ndr), è uscito il 4 notte e non è più tornato".

"Lo stanno cercando in tanti, se qualcuno lo vede gli dica di avvisarci o ci contatti" conclude. Chiunque abbia informazioni utili può contattare le forze dell'ordine.

Si è allontanato volontariamente in bici dalla sua abitazione di Massone, salutando gli amici e dicendo che sarebbe tornato: "Ci vediamo domani". Indossava una felpa nera, un jeans strappato blu e scarpe color grigio.

Aggiornamenti su TrentoToday