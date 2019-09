Cede il controsoffitto del cinema durante il film: spettatori in fuga, feriti marito e moglie

Paura al cinema Ariosto a Milano. Intorno alle 20.40 di ieri sera una parte del controsoffitto della sala ha ceduto ed è crollata al suolo mentre era in corso una proiezione. In sala in quel momento c’erano circa sessanta persone: una donna di settantadue anni e un uomo di settantanove, moglie e marito, sono rimasti colpiti dai pezzi di controsoffitto e hanno avuto bisogno delle cure dei soccorritori del 118, giunti sul posto con due ambulanze e un’auto medica.

Moglie e marito sono stati medicati e trasportati al pronto soccorso del Policlinico. Entrambi hanno riportato un trauma cranico ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Crolla il controsoffitto, paura al cinema Ariosto di Milano

FOTO ANSA/PER GENTILE CONCESSIONE DI ANTONELLA CITTERIO

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno messo in sicurezza la parte di controsoffitto pericolante. Presenti anche gli agenti della Questura di Milano e della polizia locale.