Voragine nel cantiere della metropolitana, palazzo evacuato: "Ecco le crepe nel mio appartamento"

L'allarme è scattato intorno alle 9.30 quando a causa dei lavori per la costruzione della nuova Metropolitana M4, si è aperta una voragine vicino alle fondamenta di un edificio in via Santa Sofia, pieno centro cittadino di Milano.

Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco hanno evacuato l'immobile mentre con alcune betoniere si procede a iniettare cemento alla base dell'edificio e mettere in sicurezza il terreno circostante.

Secondo quanto appreso da MilanoToday la voragine si è aperta mentre si stava lavorando per creare gli ingressi e le uscite di emergenza che serviranno la metro quando sarà operativa. Il cedimento avrebbe interessato le cantine del palazzo.

Tra le persone sgomberate dai propri appartamenti anche il giornalista Klaus Davi che racconta a MilanoToday: "Sentiamo spesso tremare i muri, prima o poi doveva succedere". Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video...