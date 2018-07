Grosseto, palazzina di tre piani (disabitata) crolla a causa delle piogge

Spaventoso crollo poco dopo l'alba a Santa Fiora (Grosseto) dove un boato ha svegliato i residenti. Come riferisce AdnKronos, un palazzo di tre piani è crollato lasciando in piedi solo i muri perimetrali. Per fortuna all'interno dell'edificio non c'era nessuno in quanto disabitato. A causare il crollo sarebbero state le intense precipitazioni delle ultime ore: a causa delle infiltrazioni d'acqua si è infatti verificato un cedimento in una fondazione del muro di spina a retta dei solai.

Sei famiglie sono state evacuate dalle abitazioni vicine così da permettere le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco. o.

Sul posto sono subito intervenuti il sindaco Federico Balocchi, i tecnici del Comune e i vigili del fuoco. ''Nell'arco di mezz'ora nella notte sono caduti 60 millimetri di pioggia - ha detto il sindaco Federico Balocchi - questa grande quantità di acqua si è infiltrata su un terreno già di per sé vulnerabile e con fessurazioni nella roccia. In poco tempo si è allagato il cantiere in via Carolina, il quale era finalizzato proprio a sistemare i sottoservizi, ammalorati a causa dei movimenti franosi in atto, da sempre, nella zona. Dal cantiere, l'acqua piovana ha camminato attraverso le fessurazioni della roccia, fino a provocare probabilmente il crollo del muro di un'abitazione disabitata in via Sant'Antonio".