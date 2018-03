Calcinacci cadono nella basilica di San Pietro: paura ma nessun ferito

Paura a San Pietro per la caduta di alcuni calcinacci, per fortuna nessuno ferito tra i tanti turisti che affollano la Basilica vaticana.

Come riporta Roma Today intorno alle 17 all'interno della Basilica sono caduti alcuni frammenti di intonaco nella navata laterale. Il punto di caduto è quello posto vicino all'area in cui è custodita la Pietà di Michelangelo. Proprio in quel punto erano costretti al passaggio le decine di fedeli presenti all'interno. Un percorso obbligato in quanto la navata centrale è stata chiusa in vista delle celebrazioni del giovedì Santo.

Immediatamente circoscritta l'area.Dopo il sopralluogo fatto dalla Gendarmeria, sono intervenuti gli operai della Fabbrica di San Pietro per mettere in sicurezza la parte danneggiata. La Basilica resta aperta.



Il direttore della sala stampa vaticana, Greg Burke, ha spiegato che a staccarsi cadendo a terra è stata una parte del rivestimento angolare di un pilastro.

"Nessuno è rimasto ferito e la zona è stata tempestivamente chiusa al pubblico. Gli operai sono prontamente intervenuti e stanno lavorando per mettere in sicurezza il rivestimento del pilastro. La Basilica è rimasta aperta e riaprirà regolarmente anche domani".