Crolla il controsoffitto della scuola elementare: ferite tre bimbe

Momenti di paura nella scuola situata in via Dante Alighieri a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Intorno alle ore 16 di mercoledì 18 aprile sono crollati 10 metri quadri del controsoffitto di un'aula. Il detriti caduti hanno ferito in maniera lieve tre bambine dell'istituto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e un'automedica, oltre ai vigili del fuoco. L'edificio è stato evacuato, mentre le strutture sono state messe in sicurezza dai pompieri. A causa del crollo sono rimasti lievemente ferite tre bambine — due di 7 e una di 8 anni — accompagnate in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale cittadino per accertamenti.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato il crollo, ma "l’intera struttura rimarrà chiusa sino a una completa verifica da parte degli uffici competenti", si legge in una nota diramata dal 115. Il 28 marzo era crollato il controsoffitto di una scuola elementare di via Stoppani a Milano, in quell'occasione tre bambini furono colpiti dalle macerie.

