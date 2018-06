Boato durante la messa, poi il crollo in chiesa: dal soffitto una pioggia di calcinacci

Momenti di panico nella chiesa di San Giacinto, a Brescia. Durante la messa delle 19 un forte boato ha spaventato il curato e i fedeli: poco dopo una pioggia di calcinacci dal soffitto. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

In quel momento in chiesa c'erano almeno un centinaio di persone mentre don Nicola stava celebrando la messa. Il crollo ha interessato parte del tetto dell'abside destra, nell'area dietro l'organo, e per lunghi attimi si è temuto che l'intera struttura potesse venire giù.

I danni sono ingenti, come hanno constatato i vigili del fuoco che hanno condotto il sopralluogo: una buona parte del tetto è collassato su se stesso, appoggiandosi alla volta sottostante.

La chiesa ora resterà inagibile per diversi giorni e le messe verrano celebrate nel tendone che il parroco, don Armando Torri, ha fatto allestire all'oratorio.

