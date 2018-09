Fulmine sulla statua di Garibaldi al Gianicolo, crolla parte del basamento

Il maltempo a Roma ha fatto un danno particolare. Sono crollati alcuni pezzi del basamento del cavallo della statua in onore di Giuseppe Garibaldi, al Gianicolo che è stato colpito da un fulmine. A rendersene conto per prime alcune pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, che su segnalazione di un cittadino si sono recate immediatamente sul posto, accertando il danno e avvisando i Vigili del fuoco e la Sovrintendenza ai beni archeologici. L'area, interessata dal cedimento strutturale, è stata delimitata dagli agenti del Gruppo Centro (ex Trevi) per motivi di sicurezza - si spiega - ed è attualmente interdetta al transito pedonale e veicolare.

La notizia su RomaToday