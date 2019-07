Cucciolo di dobermann abbandonato per ore in un furgone, residenti chiamano la polizia

A far scattare l'allarme sono stati dei guaiti disperati che provenivano dall'interno di un furgone con targa ungherese posteggiato in via Trieste, a Rimini. Verso le 23 di giovedì sera i residenti della zona hanno chiamato la polizia di Stato. La volante, arrivata sul posto, si è trovata davanti un capannello di persone tra cui uno straniero che spiegava di essere il proprietario del furgone.

All’interno del mezzo gli agenti hanno trovato un cucciolo di dobermann chiuso dentro a un angusto trasportino che non gli permetteva di muoversi. Il cane appariva in buone condizioni, ma, i presenti hanno fatto notare che quel furgone era parcheggiato in viale Trieste fin dal tardo pomeriggio.

Una testimone ha inoltre riferito di aver visto che l’uomo teneva il cucciolo al guinzaglio con una corda molto corta, assicurata ad una catena stretta al collo dell’animale. Il cane era molto agitato e per calmarlo l'uomo lo avrebbe strattonato per poi legarlo al portellone del furgone. Quando si è accorto che qualcuno lo stava osservando ha deciso di chiudere il cucciolo all'interno del cassone.

Sul posto, su disposizione del pubblico ministero, sono intervenute le Guardie Ecozoofile. Il cucciolo è stato sequestrato e affidato al personale preposto alla custodia giudiziaria.

Il proprietario del furgone, un ungherese di 52 anni, è stato denunciato per maltrattamento e abbandono di animali. Il mezzo è stato sequestrato. Una connazionale dell’uomo ha riferito che il 52enne era arrivato in Italia dopo aver fatto da tramite nella compravendita del cucciolo.