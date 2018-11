Terribile incidente, muore in ospedale: giovane papà lascia moglie e figlia

E' Dario Capitanio - ventinovenne di Cene, in provincia di Bergamo - il ragazzo morto nell'incidente fra camion avvenuto ieri sull'autostrada A4, tra Brugherio e la barriera di Milano Est. Il giovane, dopo il violentissimo impatto, era rimasto incastrato nella cabina del suo mezzo e i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Otto anni fa, quando aveva soltanto ventuno anni, era riuscito a riprendersi dopo un grave incidente. Era rimasto a lungo grave in ospedale, poi aveva seguito un percorso di riabilitazione e alla fine si era rimesso in piedi, più carico e sorridente di prima. Martedì, invece, non ce l'ha fatta: è morto praticamente sul colpo.

Con moglie e figlia - una bambina che compirà quattro anni alla vigilia di Natale -, Dario abitava a Valle Rossa, una piccola frazione sulle montagne bergamasche. Lì era il titolare dell'azienda agricola Capitanio, una tradizione di famiglia che è stata “passata” di generazione in generazione, fondata dal nonno. Una tradizione che lui amava, come testimoniano le tantissime foto pubblicate su Facebook che lo ritraggono felice e sorridente accanto ai suoi animali.

Eppure quella di Dario non era stata una vita facile. Già nell'agosto del 2010 era rimasto coinvolto in un grave incidente, sulla Statale 39 che da Edolo porta all'Aprica. Aveva solo ventuno anni e si era schiantato frontalmente con un tir mentre era a bordo di un furgone per il trasporto degli animali. Era rimasto a lungo costretto su una sedia a rotelle, per le fratture riportate: poi si era ripreso ed era tornato al suo lavoro. Martedì, purtroppo, il triste epilogo. Il giovane è rimasto schiacciato dal peso delle lamiere, rianimato sul posto e trasferito d'urgenza in ospedale, in condizioni disperate. Troppo gravi le ferite riportate: ha resistito solo poche ore, e poi si è dovuto arrendere.