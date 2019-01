Davide Lippi (figlio di Marcello) picchiato e minacciato di morte sotto casa

Davide Lippi aggredito e picchiato sotto casa in centro a Milano. Lo hanno circondato in tre, minacciandolo di morte e pretendendo i suoi averi. Lui, figlio di Marcello, ex ct dell'Italia campione del mondo nel 2006, è riuscito a fuggire, rifugiandosi nei box del suo condominio in via Procaccini a Milano. E' successo poco prima delle 20 di giovedì. A raccontare la vicenda ai carabinieri è stato proprio Davide Lippi, 42enne noto nel mondo del calcio per aver fondato il Reset Group, che segue e rappresenta diversi sportivi italiani e non solo, tra i quali per esempio Giorgio Chiellini, Matteo Politano, Borja Valero e altri.

Davide Lippi aggredito e picchiato sotto casa a Milano

Sembra che il trio, che si muoveva a bordo di un paio di scooter, lo avesse pedinato: una volta sotto casa della vittima, lo avrebbero aggredito e picchiato con l'intenzione di prendersi il suo orologio di lusso e il denaro. I tre, stando alle prime ricostruzioni, parlavano italiano senza particolari accenti regionali.

Sul caso ora indagano i militari che stanno passando al setaccio le telecamere di sicurezza presenti nell'area dell'assalto per trovare i responsabili e capire se fosse effettivamente un tentativo di rapina oppure un'aggressione legata al ruolo professionale della vittima.