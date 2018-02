Ragazzo di 15 anni scomparso nel nulla: appello della famiglia

I familiari chiedono aiuto. Un ragazzo di 15 anni di Lariano, in provincia di Roma, è scomparso nel nulla.

Si chiama Davide Vincenzotti, e sabato 17 febbraio era uscito per andare a scuola a Velletri, in provincia di Roma, ma alle lezioni non si è mai presentato. A denunciare la scomparsa è la sorella Chiara con un post sui social: "Non abbiamo notizie di mio fratello da sabato mattina. È uscito per andare a scuola a Velletri, provincia di Roma, ma sappiamo che non è entrato. Ha 15 anni ed è alto 1.70 circa".

Davide indossa una tuta nera, scarpe Nike grigie e un cappotto lungo nero con cappuccio e pelliccia, zaino nero Eastpak. Chiunque abbia informazioni può scrivere a RomaToday a: romatoday@citynews.it oppure contattare Polizia e Carabinieri, già allertati dalla famiglia del ragazzo.

L'appello su RomaToday