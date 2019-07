I funerali di Luciano De Crescenzo: Napoli saluta il suo filosofo

A Napoli è il giorno dei funerali di Luciano De Crescenzo morto due giorni fa a Roma all'età di 90 anni. Un lungo applauso ha salutato l'arrivo del feretro dell'ingegnere-scrittore-regista-fotografo-artista nella Basilica di Santa Chiara​.

Nella grande chiesa del centro storico napoletano sono presenti tutti gli amici e colleghi con i quali De Crescenzo ha condiviso gran parte della sua carriera, da Renzo Arbore a Marisa Laurito.

Uno striscione all'ingresso del complesso monumentale recita: “Grazie Professore”

Napoli intitolerà una strada a Luciano De Crescenzo

Il Comune di Napoli intitolerà una strada a Luciano De Crescenzo. Ne ha parlato l'assessore alla Cultura del Comune di Napoli, Nino Daniele, presente ai funerali con fascia tricolore in rappresentanza del Comune per l'assenza del sindaco Luigi de Magistris, a Palermo per le celebrazioni di Paolo Borsellino.

"Sarà probabilmente vico Belledonne la strada che sarà intitolata al filosofo, scrittore e regista napoletano. Proveremo a realizzarlo nonostante il limite dei 10 anni dalla morte, penso che troveremo la disponibilità di tutte le istituzioni che sono preposte a questo. Proveremo ad organizzare con tanti suoi amici illustri, ma anche con varie associazioni, un ciclo di attività per continuare subito a trasmettere il suo pensiero, con il tema: la filosofia e la vita che nasce a Napoli".

De Crescenzo, Marisa Laurito: "Voglio rinascere con te a Napoli"

"Hai illuminato la mia vita con la tua grande intelligenza, la tua ironia, l'amore mai decaduto, con la tua cultura". Così Marisa Laurito ha preso parola durante i funerali di Luciano De Crescenzo: "Ricorderò sempre i tuoi dolcissimi occhi che rimarranno impressi nel mio cuore, e questa luce ti accompagnerà ovunque. Se ci sarà una risurrezione voglio rinascere con te a Napoli. Siamo abitudinari, ci piace Napoli".

“L'amore sconfinato che hanno i napoletani veri. L'applauso che gli ha tributato la gente, questo è quello che ha seminato”. Queste le parole di Renzo Arbore ai cronisti.

Paola De Crescenzo, Marisa Laurito e Virginia Raggi alla camera ardente di Luciano De Crescenzo in Campidoglio, Roma, 19 luglio 2019. ANSA/ RAFFAELE VERDERESE