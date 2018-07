Scomparso dopo la cena con i colleghi: era morto in un incidente

Venerdì scorso aveva cenato con i colleghi della ditta Crm, dove era impiegato come tecnico, nel ristorante La Piazzetta di Saluggia (Vercelli), paese in cui ha sede l'azienda. Ma la moglie Nadia e i suoi tre figli non l'avevano visto tornare a casa. Denis Demaria, 52 anni, residente nel Torinese, sembrava scomparso nel nulla insieme alla sua auto.

Le ricerche si sono purtroppo concluse in modo tragico: come racconta TorinoToday, l’uomo è stato trovato morto nella notte dai vigili del fuoco all'interno della sua auto, precipitata in una scarpata nella strada che unisce Villareggia a Saluggia.

La sua Hyundai Atos era distrutta. Evidentemente dopo la cena con i colleghi Demaria è rimasto coinvolto in un incidente stradale che gli è stato fatale. Dopo il ritrovamento del corpo i carabinieri hanno provveduto a informare i familiari della tragedia.