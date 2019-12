Tragedia all'alba: si ferma a soccorrere un automobilista, poi per errore lo investe

Una tragica fatalità, un destino crudele. Un 35enne, Denis Dorigo, ha perso la vita poco prima delle 5 di stamattina a Eraclea (Venezia). In base a una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane è stato investito da un camion il cui conducente si era fermato per prestargli soccorso dopo che lo stesso Dorigo aveva avuto un incidente, pochi minuti prima.

Tragedia all'alba in via Fausta a Eraclea (Venezia)

L'uomo era alla guida della sua Fiat Punto e stava tornando a casa quando, lungo via Fausta, ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuori strada, contro un albero. Un incidente stradale non grave, infatti Dorigo era riuscito a uscire autonomamente dall'auto. In quel momento è sopraggiunto il camion della nettezza urbana. L'addetto ha visto l'auto danneggiata e si è fermato per prestare soccorso e dare l'allarme. I due hanno scambiato qualche parola, l'addetto si è sincerato della situazione e poi si è rimesso alla guida. Dorigo gli avrebbe detto di non essere ferito e che non c'era necessità di chiamare l'ambulanza.

Morto Denis Dorigo, aveva 35 anni

A quel punto la tragedia. Quando il mezzo della nettezza urbana è ripartito, l'operatore ha sentito un rumore e si è accorto di avere investito l'uomo. Con ogni probabilità nel momento in cui il camionista è risalito sul mezzo, il trentacinquenne si era spostato in un punto in cui non era visibile dall'interno dell'abitacolo. L'impatto col mezzo della raccolta rifiuti non gli ha lasciato scampo, sarebbe stato trascinato per vari metri. Nonostante gli immediati soccorsi dei vigili del fuoco e dei sanitari, il personale medico del suem 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Denis Dorigo.