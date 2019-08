Oltraggiano la tomba del figlio, mamma disperata: "Cosa ho trovato al posto dei fiori"

L'ultimo sfregio alla tomba di uno dei suoi cari è avvenuto nei giorni scorsi, quando qualcuno ha lasciato una dentiera sulla tomba del figlio al posto del vaso dei fiori. E' disperata Valeria Bafet: nel giro di un anno, la donna ha perso il marito Enzo e il figlio Paolo, ma oltre a queste disgrazie deve anche sopportare gli atti vandalici alle lapidi dei suoi defunti. In questi mesi, infatti, sono spariti lumini, vasi per i fiori e altri oggetti.

Una dentiera al posto dei fiori: così hanno oltraggiato la tomba del figlio

Valeria Bafet chiede da tempo che il Comune di San Clemente, in provincia di Rimini, installi le telecamere al cimitero. Oltre a rivolgersi ai carabinieri, la donna ha condiviso un amaro sfogo sul suo profilo Facebook, rivolgendosi direttamente al ladro vandalo. "È l'ennesima volta che rubi le statuette dalla tomba di mio figlio e butti via i fiori. Come si fa a lasciare una dentiera al posto del vaso di fiori sulla tomba di Paolo. Io spero che un giorno, quando qualcuno si deciderà a mettere le telecamere, ti prendano. Ho denunciato, lamentato, gridato con chi di dovere di provvedere a mettere in sicurezza il cimitero, ma non mi ascolta nessuno e mi hanno abbandonata, sono soltanto capaci di venire ai funerali per farsi vedere e basta. Spero solo in una giustizia divina".

Non è il primo episodio del genere in provincia di Rimini. A luglio anche a Villa Verucchio era stata saccheggiata la tomba di una bambina e il padre aveva chiesto al sindaco di installare le telecamere così da poter controllare la zona. Anche in questo caso il genitore chiedeva un intervento concreto: "I delinquenti hanno portato via una pianta, una ciotola e una brocca in vetro. E' la seconda volta che rubano sulla tomba della bambina. Continuiamo a non capire chi possa rubare al cimitero. E' uno schifo".