Dentifrici e schiume da barba scaduti e poi rimessi in vendita: la scoperta dei carabinieri

Migliaia di dentifrici e centinaia di schiume da barba scaduti e con la data di scadenza contraffatta sono stati scoperti dai carabinieri, stipati un magazzino ad Afragola, nel napoletano.

I militari si sono insospettiti quando hanno visto due persone che si nascondevano alla loro vista. Una volta nel deposito, i carabinieri hanno scoperto un 61enne e un 48enne afragolesi che tagliavano via dalle confezioni di dentifrici scaduti la linguetta riportante la data di scadenza per incollare una nuova con invece la composizione chimica del prodotto. Poi è arrivato sul posto anche un 59enne, sempre della zona e già noto alle forze dell'ordine, che secondo gli investigatori potrebbe essere il tramite con uno dei negozi che si approvvigionava dei prodotti.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

I tre sono stati denunciati per frode in commercio, mentre il materiale e il prefabbricato sono stati sequestrati. In totale nel magazzino i militari hanno trovato in tutto ben 4.500 confezioni di dentificrio e 588 bombolette di schiuma da barba, da cui era stata cancellata la scadenza stampata sul fondo.

La notizia su NapoliToday