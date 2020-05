Denuncia il marito dopo anni di abusi e ricatti: ai carabinieri la registrazione audio delle violenze

Cinque anni di botte, minacce, violenze sessuai, ricatti fisici e psicologici. Questo il calvario subito da una donna di Rimini, che alla fine ha trovato il coraggio di ribellarsi al marito. Dopo essere fuggita a casa della sorella che vive in un’altra regione, la donna ha chiesto aiuto ai carabinieri sporgendo una denuncia che è stata poi integrata con le altre precedenti. L’uomo intanto è stato arrestato.

Secondo il suo racconto ogni volta che lei tentava di opporsi o spaventarlo dicendo che avrebbe chiesto il divorzio, l’uomo saliva in piedi sul bordo del balcone e minacciava di suicidarsi se lei lo avesse lasciato, ricordandole che “il matrimonio è sacro”. Ai carabinieri la donna ha consegnato gli ultimi messaggi miniatori del marito e una foto di lui, in piedi sul cornicione, che minacciava di buttarsi se lei non fosse tornata. La donna è riuscita anche in un occasione a registrare l’uomo durante una violenza sessuale e a consegnare anche quel file audio ai carabinieri.

I carabinieri del nucleo investigativo di Rimini hanno condotto le indagini, coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani, che ha chiesto e ottenuto dal Gip di Rimini Manuela Bianchi la custodia cautelare in carcere per il marito della donna, un 57enne italiano residente a Rimini. Il Gip ha sottolineato l’indole possessiva, instabile e impulsiva dell’uomo, che oltre a nutrire un’ossessione per la moglie la controllava anche nella sua poca vita sociale, spiandone social e telefonino, sfociando infine nelle violenze sessuali.

Valutata la sua pericolosità e una possibile escalation di violenza a rischio dell'incolumità della donna, per l’uomo è scattato l'arresto e adesso si trova in carcere, dove nei prossimi giorni restituirà una sua versione dei fatti durante l'interrogatorio di garanzia.