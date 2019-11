Fermato per un controllo, mostra i genitali ai poliziotti: maxi-sanzione in arrivo

Per lui è in arrivo anche una maxisanzione. E' stato denunciato un uomo che ha mostrato gli organi genitali agli agenti della Polizia Stradale di Acqui Terme che lo avevano fermato per un controllo chiedendogli poi i documenti.

Un cittadino di nazionalità marocchina residente nella città termale era stato fermato insieme ad alcuni connazionali a bordo di un'auto il cui conducente è stato poi sottoposto all'alcoltest (risultato positivo).

Acqui Terme (Alessandria): denunciato dopo il controllo di polizia

Gli agenti della stradale hanno deciso di sottoporre a controllo tutte le persone a bordo. Tra questi, scrive il quotidiano locale Il Piccolo, un uomo è sembrato eccessivamente euforico, oltre che ostile al controllo.

Più di una volta ha esibito i propri genitali in gesto di scherno nei confronti degli agenti di polizia: è scattata quindi la denuncia per atti osceni in luogo pubblico, per i quali è prevista una sanzione di minimo 5mila euro da pagare entro 60 giorni.

L'articolo 527 del codice penale prevede infatti che chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.