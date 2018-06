Centro per ritiri spirituali trasformato in albergo per turisti: denunciato sacerdote

Il sacerdote ora è in grossi guai. Ha affittato un immobile, destinato agli esercizi spirituali, poi lo ha subaffittato trasformandolo in base per tour turistici nelle capitali europee. Protagonista un religioso, affittuario di un ex caserma a Usseglio, nel torinese, che è stato denunciato per percezioni di erogazioni ai danni dello Stato e segnalato alla procura regionale della Corte dei Conti.

Sacerdote denunciato nel Torinese

Nel corso delle indagini delle Fiamme Gialle di Lanzo Torinese è emerso che l'immobile da molti anni era stato concesso in locazione, a canone agevolato, a una parrocchia marchigiana. L'affitto per l'immobile, che si estende per oltre 7000 mq e può ospitare fino a 120 posti letto, è stato stimato in oltre 20.000 euro ma la normativa prevede che gli enti religiosi possano usufruire di un canone agevolato pari al 10% di quello di mercato se la struttura viene utilizzata, senza scopo di lucro, a fini culturali e formativi.

Danno alle casse dello Stato da 190mila euro

Per l'affitto dell'ex caserma, il sacerdote, che si era impegnato a utilizzare l'immobile per campi estivi per ragazzi, famiglie ed esercizi spirituali, pagava allo Stato poco più di 2.000 euro annui ma i finanzieri hanno scoperto che veniva, in modo per niente affatto occasionale, subaffittata ad altre persone e utilizzata come sosta intermedia nell'ambito di itinerari compresi in pacchetti turistici orientati verso diverse capitali e città europee per un danno alle casse dello Stato stimato in oltre 190.000 euro.